Jochem van Gelder zet zijn prachtige villa in het Land van Maas en Waal te koop. Zie foto’s

Het deze villa is niet eens zo duur, maar wel schitterend verbouwd en…

TV en radiopresentator Jochem van Gelder, o.a. bekend van het programma “Praatjesmakers” heeft zijn prachtige villa in het dorp Beneden Leeuwen, gelegen in het Land van Maas en Waal, te koop gezet voor een vraagprijs van 1.175.000 euro.

Zelf kocht hij het luxe optrekje in 2005 voor een onbekende prijs en liet er een hypotheek op inschrijven van acht ton euro. Op basis van de hypotheek, als hij deze geheel heeft volgetrokken, een winst behalen van 375.000 euro

De koper krijgt voor zijn of haar geld een prachtige villa met een woonoppervlakte van 343 vierkante meter. In totaal zijn er tien kamers, waaronder slaap- en twee badkamers, verdeelt over twee woonlagen.

Koken kan in de leefkeuken, die niet alleen is voorzien van diverse inbouwapparatuur, maar waar ook een kookeiland niet ontbreekt. Verder is er uiteraard een voor- en achtertuin. De achtertuin ligt op het zuiden en in…