Alles Over Jip van den Toorn (Leeftijd, Moeder, Partner Tobi)

Jip van den Toorn (30) is in ingewijde kringen al jaren bekend als een getalenteerde illustrator en schrijver. Kortom, ze is vooral achter de schermen bezig. Maar soms laat ze een glimp van zichzelf zien. Zo deed ze in 2024 mee aan het populaire tv-programma Wie is de Mol. Helaas kreeg Jip van den Toorn in de 2e aflevering een rood scherm. Maar wie is Jip van den Toorn eigenlijk, wie is haar partner en wat doet ze in het dagelijks leven? Lees het hier.

Wie is Jip van den Toorn?

Jip van den Toorn werd op 5 september 1993 geboren in Amsterdam. In het programma De slimste mens zegt Jip dat ze als kind heel graag Pocahontas wilde heten in plaats van Jip. Ze werd namelijk regelmatig gepest met haar naam. Ze vinden de beledigingen overigens niet zo creatief. Maar het duurde nog jaren voordat ze haar naam begon te waarderen.

De kans is groot dat je ook weet wie de ouders van Jip van den Toorn zijn. Beide zijn namelijk bekende acteurs. De vader van Jip van Toorn is Dick van den Toorn. Hij werd bekend in de jaren 90 door zijn rol als Fats in de komedieserie Loenatik van de VPRO.

Een familie vol acteurs

Later speelde Dick van den Toorn ook rollen in M’n dochter en ik en Auberge De Vlaamsche pot. Hij kreeg het vak van acteur met de paplepel ingegoten, zijn moeder is namelijk Kitty Janssen. De oma van Jip van den Toorn speelde onder andere in De Zevensprong en Swiebertje. Ook speelde ze Oma Nel in de serie M’n dochter en ik, de serie waarin ook haar zoon Dick van den Toorn speelde.

Jip was al jong op televisie

Jip van den Toorn was al op jonge leeftijd op televisie te zien. Haar vader werkte net na haar geboorte aan de serie We zijn weer thuis en smeekte de programmamaker om een rol voor zijn dochter. De rol van baby Lola Raaspit werd dan ook speciaal voor haar geschreven. Jip was toen slechts een paar maanden oud.

De moeder van Jip van den Toorn

De moeder van Jip van den Toorn is Pauline Barendregt. Pauline is designer en tevens de inspiratie voor de debuutroman van Kim van Kooten Lieveling. Dit boek is geïnspireerd op de jeugd van Pauline waarin ze te maken kreeg met misbruik van haar stiefvader.

Als Pauline vijf jaar is, trouwt haar moeder met een nieuwe man. Pauline denkt dat ze in een fijn huis terecht is gekomen, maar al snel wordt ze stelselmatig door haar stiefvader misbruikt. Als Pauline het durft te vertellen wordt ze genegeerd. Door haar verhaal te vertellen hoopt ze dat mensen beseffen dat het niet goed is om weg te kijken bij misbruik.

De carrière van Jip van den Toorn

Jip van den Toorn ging na de middelbare school naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht waar ze haar bachelor Design en illustratie behaalde. Sindsdien werk Jip van den Toorn als illustrator. Ze heeft een geheel eigen stijl en een duidelijke boodschap die ze hiermee over probeert te brengen.

Award voor Inappropriate grandma kussens

De afbeeldingen van Jip van den Toorn vielen al snel op. Ze won dan ook al vele awards. In 2018 won ze de World Illustration Award in de categorie New Talent Experimental. Ze won de prijs voor twee met de hand geborduurde kussens met de titel Inappropriate grandma. Op de kussens is een bloot mannenlijf te zien.

Op het ene kussen zie je de harige billen, op het andere kussen zie je het geslachtsdeel van een man. Het doel van deze kussens is dat de kijker zich afvraagt wie ze gemaakt heeft en waarom. Het kostte Jip van den Toorn 100 uur om deze kussens te borduren, maar de moeite werd beloond. Een jaar later wint Jip van den Toorn nogmaals een prijs. Dit maal gaat het om de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs.

Jip van den Toorn wint de Inktspotprijs

In 2022 wint Jip van Toorn de Inkspotprijs voor de beste politieke tekening. Het gaat om een korte cartoon over milieubewust gedrag. Onder de afbeelding staat “Brenda had besloten om milieubewuster leven”. Daarboven zie je twee gelijke afbeeldingen van een koppel dat in een vliegtuig zit. Bij de linkerafbeelding staat ‘vroeger’. Bij de rechterafbeelding staat ‘nu’ en een spraakballon bij Brenda die zegt “Eigenlijk kan dit dus niet..”

De prent laat zien dat we het wel veel hebben over milieubewust leven, maar uiteindelijk zijn het vooral praatjes. De afbeelding stond op 10 mei 2022 in de Volkskrant. De jury besloot unaniem om voor deze cartoon te gaan. Ze vonden het kleurgebruik zeer fris, bovendien maakte de afbeelding ze aan het lachen en gaf het een realiteitscheck.

De jury bestond overigens niet zomaar uit een paar mensen. In de jury zat een historicus, journalist, hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, een striptekenaar en cabaretier Katinka Polderman.

Succesvolle carrière als illustrator

Jip van den Toorn maakt illustraties voor een aantal bekende kranten zoals Het Parool en de Volkskrant. Met de illustraties die ze voor deze kranten maakt, heeft ze naam gemaakt voor zichzelf. De scherpzinnigheid van Jip viel ook op bij Dit was het nieuws. Hier is ze tegenwoordig schrijver en redacteur.

Jip van den toorn zegt over haar carrière dat ze heel blij is dat ze dit werk kan doen. Het houdt haar overigens wel continu bezig. Het maken van een cartoon duurt op zich niet zo lang, maar het gedachteproces voorafgaand aan de cartoon duurt zeker een week. De druk om iets moois neer te zetten is hoog. Uiteindelijk komt ze meestal niet met een hard statement, maar vragen of teksten die mensen aan het denken zetten.

De menging van Jips vader telt

Jip van den Toorn zegt dat ze regelmatig met haar vader belt voor advies. Ze legt hem haar ideeën voor. Vervolgens komt hij vaak met hele rare ideeën en is het meestal helemaal niet met haar eens. Dat is voor Jip van den Toorn een teken dat ze allang op de juiste weg zat.

Jip van den Toorn brengt een boek uit

In 2022 bracht Jip van den Toorn haar eerste boek uit met de titel Crisis. Dit boek gaat over de crisissen die we doormaken in het leven en hoe we hiermee omgaan. Je vindt in dit boek afbeeldingen over onder andere de pandemie, social media, reislust en de klimaatcrisis.

Jip van den Toorn laat in dit boek zien hoe we met onze eigen crisissen omgaan, maar ook hoe we met andere crisissen omgaan. Jip van den Toorn weet op scherpe en humoristische wijze de issues in deze wereld onder de aandacht te brengen.

Televisieoptredens Jip van den Toorn

Ondanks dat Jip niet als acteur is gaan werken zoals haar vader en oma is ze toch regelmatig op televisie te zien. In 2022 doet ze mee aan De slimste mens. Ze blijkt een hele fanatieke kandidaat die het niet altijd kan verwerken als ze een antwoord niet goed heeft. Kijkers van het programma lijken zich behoorlijk aan het gedrag van Jip van den Toorn te storen. Jasper van Kuijk won dit seizoen uiteindelijk.

Jip van den Toorn in Wie is de Mol

In 2024 deed Jip van den Toorn mee als kandidaat van Wie is de Mol. Helaas konden we niet zo lang van haar aanwezigheid genieten omdat Jip aan het einde van de 2e aflevering naar huis moest. Achteraf zegt ze dat ze niet zo goed wist wat ze van Wie is de Mol moest verwachten. Ze vreesde dat ze enge dingen moest doen.

Wat haar vooral bij is gebleven is hoe bijzonder en uniek het contact met de medekandidaten en de crew is. Door de unieke situatie waar je zonder telefoon in een wildvreemd land wordt gedropt met een groep mensen, leer je elkaar heel goed kennen. Jip weet zeker dat ze vrienden voor het leven heeft gemaakt.

Het privéleven van Jip van den toorn

Dat Jip van den Toorn succesvol is in haar werk weten we, maar hoe zit het eigenlijk met haar privéleven. In haar vrije tijd is Jip van den toorn gek op vechten. Als ze even de kans krijgt gaat Jip van den toorn naar de boksschool. 5 of 6 keer in de week traint ze als free fighter.

Het vechten is voor Jip van den toorn een echte uitlaatklep. Als ze illustreert moet ze goed nadenken en ze is constant bezig met meningen en formuleringen. Dat is bij vechten heel anders. Dat is heel primitief en intuïtief.

De partner van Jip van den toorn

Jip van den toorn is ondertussen ongeveer 1,5 jaar samen met haar partner Tobi Lakmaker (30). Tobi Lakmaker is columnist bij De Groene Amsterdammer en schreef in 2021 zijn eerste boek De geschiedenis van mijn seksualiteit. Het boek vertelt het verhaal van Sofie Lakmaker die haar seksualiteit ontdekt.

Allereerst komt ze erachter dat ze op vrouwen valt, later besluit ze dat ze liever als man door het leven gaat. Sinds een paar jaar gaat Sofie als Tobi Lakmaker door het leven. In februari 2024 roept Jip van den toorn mensen op om zich uit te spreken tegen transfobie.

Daar deed Jip in het programma van Sophie & Jeroen bij BNNVARA naar aanleiding van een transfobisch bericht van zangeres Anouk. Jip van den toorn zegt dat ze zich voordat ze een relatie kreeg met Tobi niet besefte met hoeveel haat transmensen te maken krijgen. Het is goed als iedereen zich tegen deze haat uitspreekt, ook als het niet over jou gaat.

