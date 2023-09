Alles over Topvoetbalster Jill Roord (Huidige Relatie en Meer)

In de wondere wereld van het vrouwenvoetbal heeft Jill Jamie Roord haar eigen stempel gedrukt. Geboren op 22 april 1997 in Oldenzaal, Nederland, heeft deze talentvolle voetbalster een opmerkelijke reis afgelegd, beginnend in de straten van Oldenzaal tot de groene velden van de Duitse Bundesliga-Frauen bij VfL Wolfsburg. Laten we eens dieper ingaan op het leven en de carrière van Jill Roord.

Jeugd

Jill Roord is geen onbekende naam in de voetbalwereld. Ze komt uit een sportieve familie, met een moeder die basketbal speelde en een vader, René Roord, die zelf een professionele voetballer was. Het is dan ook geen verrassing dat Jill al op jonge leeftijd haar passie voor voetbal ontdekte. Op de leeftijd van vijf jaar sloot ze zich al aan bij een lokale voetbalclub en begon ze haar reis in de voetbalwereld.

Een pionier in vrouwen- en mannenvoetbal

Wat Jill Roord onderscheidt, is haar vastberadenheid en vasthoudendheid. Ze was de eerste vrouw die zich bij een jongensteam voegde bij een betaahttps://lifeafterfootball.eu/wp-content/uploads/2023/07/JillRoord-header-1940×920-1-1920×911.jpgld voetbalorganisatie, Quick, en werd al snel de aanvoerder van het jongensteam C1. Haar talent en doorzettingsvermogen leidden haar naar de wereldwijde schijnwerpers toen ze op 17-jarige leeftijd met het Nederlandse nationale team naar Canada ging voor het WK.

In 2017 behaalde ze een hoogtepunt toen ze op 20-jarige leeftijd met het Nederlandse vrouwenteam Europees Kampioen werd in eigen land. Dit markeerde het begin van een reeks succesvolle clubtransfers. Ze tekende aanvankelijk een tweejarig contract bij Bayern München en maakte vervolgens de overstap naar Arsenal voordat ze zich uiteindelijk vestigde bij VfL Wolfsburg.

Vermogen

Het vrouwenvoetbal heeft de afgelopen jaren stappen gezet richting financiële gelijkheid, maar er is nog een lange weg te gaan. In 2019 werden de bedragen voor deelname aan het EK onthuld, waaruit bleek dat mannelijke spelers €4000 per wedstrijd ontvingen, terwijl vrouwelijke spelers slechts €750 kregen. Pas vanaf 1 juli 2022 begonnen de vrouwelijke spelers dezelfde vergoeding van €4000 per wedstrijd te ontvangen.

Echter, de loonkloof tussen mannen- en vrouwenvoetbal blijft aanzienlijk, en Jill Roord’s verhaal weerspiegelt dit. Ze kreeg een lucratief aanbod van FC Barcelona, maar helaas werd de transfer geblokkeerd, en ze kon niet genieten van het riante salaris dat haar in het vooruitzicht werd gesteld.

Hechte band met broers

Buiten het voetbal heeft Jill een liefdevolle band met haar familie, inclusief haar twee broers, Davy en Boyd. Ze hebben zelfs een speciale tatoeage met de initialen ‘DaJiBo’ om hun sterke band te symboliseren, ondanks af en toe voorkomende botsingen vanwege hun dominante persoonlijkheden.

Vader van Jill Roord

Jill’s vader, René Roord, de voormalige profvoetballer van FC Twente en huidige technisch manager van FC Twente Vrouwen, speelt ook een belangrijke rol in haar leven. Hun band is uniek en speciaal, maar soms ook uitdagend, omdat hij altijd kritisch is op haar spel. Vroeger kon ze daar erg verdrietig van worden, maar nu beseft zicht dat het haar sterker heeft gemaakt.

Soms eenzaam

Jill Roord’s leven veranderde toen ze naar het buitenland vertrok om te spelen, vertelt ze aan twenteinsite. Ze merkte op dat het buitenlandse avontuur anders was dan spelen in Nederland. In Nederland kon ze op een vrije dag met familie en vrienden afspreken, maar in het buitenland is dat anders. Als ze dan vrij was zat ze te wachten op de volgende wedstrijd, wat soms een eenzaam gevoel gaf. Het gebrek aan constante sociale interactie en de eenzaamheid die vaak bij het professionele voetbal komt kijken, begonnen hun tol te eisen. Toch zet ze door en blijft ze zich inzetten voor haar sport.

Relatie van Jill Roord

Er waren eerder geruchten over romantiek in Jill Roord’s leven. Er gingen geruchten over een mogelijke relatie met de Noorse voetbalster Ingrid Engen, hoewel beide dames deze nooit bevestigd hebben.

Tegenwoordig wordt gezegd dat Jana Fernandez de vriendin van Jill Roord is. Jana, een profvoetbalster bij FC Barcelona, de club waar ook Frenkie de Jong speelt, heeft Jill’s hart veroverd.

Ze zouden al 1 jaar samen zijn en ze hebben een leeftijdsverschil van 5 jaar. Hoe ze elkaar ontmoet hebben, is niet helemaal duidelijk. Maar dat ze samen zijn, durven we wel te zeggen na het zien van onderstaande posts met een reactie “Finally Instagram Official” waar Jill lachend op reageert. Hoe schattig!

Hun relatie is niet zonder uitdagingen, omdat ze elkaar zelden zien vanwege hun verschillende clubverplichtingen, maar hun liefde blijft zo te zien standhouden.

Wie is de knappe vriendin van Jill Roord: Jana Fernandez?

Geboren op 18 februari 2002 in Sant Esteve Sesrovires, maakte Jana haar debuut voor het eerste team van FC Barcelona in de zomer van 2020. Haar reis begon bij de Barça Academy voordat ze door de verschillende leeftijdsgroepen van de jeugdteams van de club ging.

Opmerkelijk is dat Jana haar debuut maakte op slechts 16 jaar en 9 maanden, waardoor ze de op één na jongste debutante was sinds het team professioneel werd. Ze heeft ook bijgedragen aan het succes van het Spaanse U17-team, dat de gouden medaille won op het WK in 2018.

Jana wordt beschouwd als een technisch begaafde verdediger, een leider en een speler die zowel centraal in de verdediging als op de rechterflank kan spelen.

Jana Fernández en Jill Roord vormen samen een opvallend voetbalkoppel, waarbij Jana’s jeugdige energie en talent mooi samengaan met Jill’s ervaring en vastberadenheid.