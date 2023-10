‘Jij moet uit de basis, daar ga ik voor zorgen’

Volgens Hans Kraay junior heeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax zich laten gaan richting reservekeeper . Het is bekend dat Mislintat liever ‘zijn’ aankoop Diant Ramaj onder de lat ziet en dat zou hij Gorter ook duidelijk hebben gemaakt.

Kraay interviewde trainer Maurice Steijn en vroeg hem naar Mislintat. “Hij heeft je hier binnengehaald, hij heeft een week geleden geprobeerd je te onthoofden, hij is als een dolleman door De Toekomst gegaan en heeft onder anderen tegen Jay Gorter – dat weet ik echt honderd procent zeker – gezegd: ‘Jij moet er zo snel mogelijk uit en daar ga ik voor zorgen, en Maurice moet er ook uit.’ Kan je nog met hem werken?”



Steijn wilde er niet op ingaan. “Hans, weet je, laten we het voorlopig even bij deze wedstrijd houden. Dan spreken we elkaar misschien deze week nog wel.” Toen Kraay vroeg of Mislintat ‘weg moet’, reageerde Steijn opnieuw: “Laten we het bij de wedstrijd houden.”

