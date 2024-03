‘Jij bent niet zo fit, aan je lichaam te zien’

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft na de verloren kwartfinale van de FA Cup tegen Manchester United (4-3) moeite om zijn frustraties te verbergen. De ploeg uit de Engelse havenstad was vrijwel de hele partij beter, maar stond uiteindelijk toch met lege handen. In een interview met Viaplay deelt een getergde Klopp een sneer uit aan een journalist.

Klopp wordt gevraagd naar het speelschema. Liverpool is in meer competities actief dan Manchester United, en heeft dus een voller schema. Speelt dat mee? “Een beetje een domme vraag, natuurlijk. We hebben, ik weet niet hoeveel wedstrijden onlangs gespeeld, en ik weet niet hoeveel wedstrijden United precies heeft gespeeld (maar lang niet zoveel als Liverpool, red.)”, vertelt Klopp tegenover Viaplay.



Artikel gaat verder onder video



De fitheid van de spelers kan een groot probleem zijn als er te veel wedstrijden moeten worden afgewerkt. De journalist van Viaplay vraagt Klopp naar het gebrek aan fitheid binnen de selectie,…