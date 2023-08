Manieren om Jezelf Emotioneel te Beschermen in een Relatie

Voor altijd een gezonde band met iemand onderhouden is een van de moeilijkste dingen om te doen, vooral als je de relatie op de verkeerde basis bent begonnen.

Relaties gedijen op emoties en daarom kan het verkeerd omgaan met emoties veel schade aanrichten aan de groei van je relatie. Het is cruciaal om je emoties te begrijpen en wat ze triggert, zodat je jezelf kunt beschermen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Emotionele intelligentie is een levenslange verantwoordelijkheid en vereist consistente inspanningen, leren en afleren. Dit artikel geeft tips over hoe je jezelf emotioneel kunt beschermen in een relatie.

1. Verwacht niets

Verwachtingen zijn de wortel van alle hartzeer. Hoe meer je verwacht van dingen waar je op geen enkele manier recht op hebt, hoe meer je jezelf toegeeft aan je emotionele pijn. Het is een gegeven, maar het is nooit gemakkelijk. Velen van ons verwachten grote veranderingen als we beginnen met daten. Dit komt voort uit een lang bestaande cultuur waarin we geloven dat mensen van karakter veranderen als ze verliefd worden.

Maar dit gebeurt zelden in het echte leven. Mensen veranderen niet alleen omdat ze een nieuwe relatie hebben. Het is zelfs zo dat een nieuwe auto of een nieuw huis niemand ten goede kan veranderen. De eerste plaats waar verandering plaatsvindt is bij jezelf. Daarom kun je je partner dingen leren die je graag in jullie relatie zou willen zien. Maar deze dingen zullen niet zichtbaar worden als hij vasthoudt aan zijn act.

Daarom zal het verwachten van grote veranderingen als je partner niet dezelfde oprechte bedoelingen heeft, je alleen maar blootstellen aan emotionele problemen. Probeer de werkelijkheid onder ogen te zien in plaats van deze te bedekken met veronderstellingen.

Liefde is eenvoudig als je het laat gebeuren en het te nemen zoals het komt in plaats van verwachtingen te hebben.

2. Ken je relatie en je partner

Als je verliefd wordt, accepteer je de andere helft ongeacht zijn eventuele slechte gedrag. Dus in de vroege fase van het daten moet je zijn achtergrond goed controleren.

Stel je voor dat je uitgaat met een man die zijn moeder niet respecteert of op meerdere locaties betrokken is bij andere partners. Er is geen goede reden om relaties aan te gaan zonder te weten wie de partners daadwerkelijk zijn. Het is een regelrechte verkeerde zet.

Er zijn verschillende manieren om jezelf in zulke gevallen emotioneel te beschermen. Ten eerste, zorg ervoor dat je de persoon kent buiten het plezier, het geld en de barvrienden voordat je de relatie begint.

Je moet eerlijke gesprekken voeren over waar hij vandaan komt, zijn verleden en zijn hele achtergrond. Zulke gesprekken doen meer dan je bewuster maken van de relatie. Het kan je ook helpen om je veilig bij hem in de buurt te voelen, en veiligheid is een noodzaak als je van plan bent om een relatie aan te gaan.

3. Het is geen zonde om onafhankelijk te zijn, zelfs niet in een relatie

Over grenzen gesproken, onthoud dat het geen zonde is om onafhankelijk te zijn in een relatie. Veel vrouwen lopen met de gedachte dat een nieuwe man de ultieme ‘high’ is van alles wat ze ooit nodig zouden hebben, vooral als de man genoeg geld heeft.

Als je dat doet, loop je het risico dat je niet meer dan een marionet voor hem wordt. Dat geeft hem de ruimte om je pijn te doen als hij gewelddadig is en graag wil dat je voor altijd voor hem blijft.

Onafhankelijkheid elimineert dat risico. Het kweekt respect en waardigheid, wat goed is voor je gevoel van eigenwaarde. Als vrouwen eigenwaarde ontwikkelen, worden ze zich meer bewust van wat ze verdienen en zijn ze eerder geneigd om zichzelf emotioneel te beschermen.

4. Raak niet van slag als je niet bent uitgenodigd

Mensen hebben altijd redenen voor wat ze doen. En het is cruciaal om voldoende zelfbeheersing uit te oefenen, vooral wanneer jullie beiden een succesvolle relatie beginnen op te bouwen.

Wees voorzichtig met het aangaan van gesprekken en het bezoeken van plaatsen waar je niet bent uitgenodigd. Stel dat je nieuwe partner en zijn moeder aan het praten zijn en jij springt er tussen. We reageren allemaal anders op zaken en misschien is het niet leuk hoe zijn moeder reageert op jouw opdringerigheid.

Soms is het moeilijk als je nieuw bent en overal samen gezien wilt worden, maar het kost tijd om zover te komen. Weerstaan aan de drang om niet te aanhankelijk te worden kan een goede manier zijn om jezelf te beschermen tegen ongewenste verrassingen en emotionele pijn.

5. Focus op welzijn

Je relatie is niet alleen je rijkdom. Het kan ook je gezondheid zijn. Een zittend leven leiden zonder goed te eten en te bewegen kan je onproductief maken en je humeur beïnvloeden, waardoor het moeilijk wordt om de schoonheid van je relatie te accepteren.

Een bewegingsroutine aanhouden is niet zo moeilijk als sociale media en internetbloggers beweren. Experts beweren dat een dagelijkse routine van tien tot vijftien minuten voldoende kan zijn. Het belangrijkste is consistentie, niet de hoeveelheid en tijd die je aan lichaamsbeweging besteedt.

Diëtisten raden ook fruit, groenten en volle granen aan als essentiële voedingsmiddelen om je op te beuren en van je relatie te genieten.

6. Overromantiseer niet

Een beetje flirten kan de relatie pittiger maken. Seks en intimiteit zijn cruciaal als je eindelijk die ene speciale persoon hebt gevonden met wie je op één lijn wilt zitten. Maar net als bij elke emotie zijn er regels en grenzen aan het spel. Overromantiseren is iets wat je moet vermijden als je jezelf emotioneel wilt beschermen, vooral als jullie allebei nieuw zijn in het spel.

Onthoud dat niet alle afspraakjes tot een relatie leiden. Creëer niet de verkeerde indruk als je relatie stukloopt. Jezelf de schuld geven kan ervoor zorgen dat je de persoon romantiseert, waardoor je een buitensporige behoefte aan hem creëert, wat niet gezond is, of je nu uit elkaar gaat of bij elkaar blijft.

Ooit gehoord van grenzen? Ja, grenzen. Houd de jouwe en laat hem de zijne houden. Hem romantiseren kan ervoor zorgen dat je een oogje dichtknijpt en het misbruik van de persoon accepteert en denkt dat het normaal is. Maar jij verdient beter, queen.

7. Houd voet bij stuk als je gelijk hebt

De meeste mannen en hun ego zijn onafscheidelijk. Hoewel veel mensen denken dat het grote mannelijke ego alleen maar om superioriteit draait, tonen studies aan dat mannen op dit instinct vertrouwen om zich succesvol te voelen op het werk en in andere inspanningen.

Als je met zo’n man te maken hebt weet dan dat het goed is om je mannetje te staan als je gelijk hebt. Redelijke mannen weten dat er twee nodig zijn om de tango te dansen.

Je moet je relatie heroverwegen als je man je als een mindere partner behandelt zodat hij zich superieur kan voelen. In zo’n relatie blijven kan je blootstellen aan talloze negatieve emoties en dat is niet de beste weg.

8. Wees niet bang om nee te zeggen

We hebben allemaal onze keuzes, en buigen voor de wil van een partner en het verwaarlozen van de achtergronden achter je keuzes kan leiden tot emotionele pijn. Alle mannen hebben hun eigen karakter. Maar je zou je gelukkig en op je gemak moeten voelen om jezelf, je keuzes en je prioriteiten met je man te delen zonder gedoe.

Normaal gesproken is de datingfase het moment waarop je moet gaan vissen naar rode vlaggen en waarschuwingssignalen. Je moet weten dat je in de verkeerde relatie zit als hij je voortdurend vertelt dat je jouw ‘Nee’ moet omzetten in zijn ‘Ja’.

Gezonde relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect. Als je altijd buigt voor zijn wil, kun je je klein voelen in de relatie. Het kan je ook vatbaarder maken voor stress, angst, depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen.

Je denkt misschien dat je hem het een en ander kunt leren over het respecteren van jouw beslissingen. Maar een verantwoordelijke man zal het je niet moeilijk maken om je het respect te geven dat je verdient. Uit de buurt blijven van zulke mensen is een goede manier om jezelf emotioneel te beschermen in het datingproces.

9. Praat samen door je gevoelens heen

Communicatie is een onmisbaar element in succesvolle relaties. Er zijn consistente gesprekken en het observeren van elkaar nodig om je relatie verder te laten groeien dan de eerste date.

De beste manier om te weten of de gevoelens van je partner voor jou wederzijds zijn, is door samen over dingen te praten.

Begrijp waar hij zich aan ergert, blij van wordt en alles daar tussenin. Je kunt het gesprek ook in evenwicht brengen door je partner essentiële dingen over jou te laten weten. Een relatie onderhouden is niet altijd rotsachtig, maar je kunt vertrouwen op communicatie om dingen glad te strijken.

10. Leef in het moment

Als je verliefd bent, voelt het alsof je nooit uit die zone zult komen. Hoewel het cruciaal is om de hoop levend te houden, is je relatie niet altijd gegarandeerd voor de lange termijn. Daarom is leven in het moment een betere keuze dan je emoties onderdrukken en je geluk opnieuw plannen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de familie van je partner niet ontmoet, maar dat is geen maatstaf om je geluk tegen te houden. Hen ontmoeten kan een geweldige mijlpaal zijn als jullie beiden verder komen in jullie relatie, en je hebt het volste recht om er hals over kop over te zijn. Maar laat het je vreugde niet stelen als het niet snel genoeg gebeurt. Je ontspannen op je doelen richten kan een geweldige manier zijn om negatieve emoties door onvervulde verwachtingen op afstand te houden.

11. Weet wanneer je de grens moet trekken

Hoe zou jij je voelen als je wakker werd en je telefoon gonsde van de eindeloze meldingen die leidden tot een persoonlijke foto van jou die zonder jouw medeweten op sociale media werd gepubliceerd?

Dit zou niet moeten gebeuren als je constant communiceert, zelfs over gevoelige onderwerpen zoals het delen van foto’s op sociale media. Sommige mensen willen tegenwoordig misschien een relatie zonder de pracht en praal van sociale media.

Hoe ze ook worden geïnitieerd, zulke gesprekken kunnen je helpen om de grens te trekken, je grenzen te handhaven en jezelf te behoeden voor teleurstellingen in je relatie.