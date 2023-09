Jezelf coachen, kan dat?

Coachen lijkt wel een trend sinds enkele jaren. Vaak hoor je in je omgeving dat mensen niet tevreden zijn met hun baan, functie of baas. Keuzes zijn vooral gemaakt door externe factoren en opeens wringt dat. Dan wordt het tijd om de koe bij de horens te vatten: een verbeterde wereld begint namelijk bij jezelf.

In de meeste gevallen ga je naar een coach als er iets is wat je wilt onderzoeken of uitwerken. Maar wat als je kunt leren om jezelf te coachen om zodoende beter je doelen te behalen? Coach en psycholoog Miek Crouzen vertelt je er meer over.

‘Even’ jezelf coachen?

Nee, zo eenvoudig is het niet. Zelfcoaching is een manier om de regie over je eigen leven terug te krijgen. Het is waardevol om te leren om beter je grenzen te bewaken, nee te zeggen, doelen te stellen op je werk, een nieuwe functie te verkrijgen of om te werken aan relaties.

Het vergt oefening, doorzettingsvermogen en een intrinsieke motivatie (oftewel: je moet het écht willen). ‘In workshops zie ik dat…