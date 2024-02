Jeugdspeler die Ajax op 11-jarige leeftijd al betoverde blijft furore maken

Ajax wil Sean Steur belonen voor zijn ontwikkeling, zo schrijft Ajax Showtime dinsdagochtend. De zestienjarige middenvelder zou binnen de club de status van toptalent genieten. Om die reden hoopt Ajax hem zo spoedig mogelijk een contract te laten tekenen.

Ajax is van plan om de gesprekken binnenkort op te starten. De contractonderhandelingen met jeugdspelers lagen een tijd stil door de afwezigheid van Klaas-Jan Huntelaar, maar worden inmiddels uitgevoerd door Kelvin de Lang. Dit seizoen tekende nog geen enkele jeugdspeler een contract bij Ajax.



Qua leeftijd zou Steur thuishoren in de Onder 16, maar is vast onderdeel van de Onder 17 en debuteerde al bij de Onder 19. Vanaf komend seizoen wordt Ajax Onder 18 opgeheven en vervangen door Ajax Onder 19; het is nog de vraag of Steur dan bij de Onder 17 blijft, of de stap gaat zetten naar de Onder 19.

