Alles Over Jet van Nieuwkerk (Vriend, Zwanger, Boek)

Jet van Nieuwkerk (34) is de dochter van de voormalig presentator van De Wereld Draait Door, Matthijs van Nieuwkerk (63). Maar ondertussen heeft deze blonde Amsterdamse moeder ook naam voor zichzelf weten te maken. Ze heeft een passie voor koken en laat dat maar wat graag zien. Ze is presentatrice van kookprogramma´s en heeft meerdere kookboeken op haar naam staan. Lees hier alles wat je over Jet van Nieuwkerk wil weten.

Volledige naam: Jet van Nieuwkerk

Leeftijd Jet van Nieuwkerk: 34 jaar

Beroep: Presentatrice en schrijfster

Partner Jet van Nieuwkerk: Ward van den Bosch

Kinderen Jet van Nieuwkerk: Frenkie 3

Wie is Jet van Nieuwkerk

Jet van Nieuwkerk werd op 1 november 1998 geboren in Amsterdam. Ze is de dochter van presentator Matthijs van Nieuwkerk (63) en schrijfster Karin van Munster (66). Karin Munster is de dochter van Jeanne Munster een bekende radio- en televisiepresentatrice van vroeger die getrouwd was met fluitist Peter Munster.

Familie van Jet van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk en Karin Munster trouwden in 1986 en kregen samen twee kinderen, Jet en Kees. Kees van Nieuwkerk (36) is filmregisseur, columnist en schrijver. Hij produceerde onder andere de film Pak van mijn hart en Ja, ik wil! In 2021 gingen Matthijs van Nieuwkerk en Karin Munster uit elkaar. Jet van Nieuwkerk was toen al volwassen.

Het begin van Jets carrière

In huize Nieuwkerk was eten altijd heel belangrijk. Haar moeder was heel goed in koken en er werd dan ook altijd uitgebreid getafeld. Aan tafel werd altijd de dag besproken, het was dan ook echt een verbindende factor in het gezin. Het is dan ook niet voor niets dat Jet van Nieuwkerk van eten en koken haar carrière wilde maken.

Jet van Nieuwkerk groeide op in Amsterdam waar ze ook naar de Hotelschool ging. Vervolgens koos ze ervoor om in de horeca aan de slag te gaan, dit is dan ook iets wat haar na aan het hart ligt. Een paar jaar later besloot ze te gaan schrijven over eten. Dit deed ze bij online magazine amayzine.com waar ze voornamelijk over eten en sport schreef.

Jet van Nieuwkerk over haar eetstoornis

Toen Jet van Nieuwkerk 16 jaar oud was ging ze niet goed met eten om. Zo slecht zelfs dat ze de eetstoornis orthorexia kreeg. Dat betekent dat je een obsessie voor voeding hebt. Ze sloeg in die periode behoorlijk door in gezonde voeding. Gelukkig is dat nu een stuk minder, maar ze moet er wel op blijven letten dat ze er niet stiekem weer in verzand.

Tip van Jet

Sinds een paar jaar heeft Jet van Nieuwkerk haar eigen website. Op de website Tip van Jet lees je allerlei handige tips. Het gaat hierbij onder andere om keukentips en kooktips, maar ze schrijft ook over mode, boeken, beauty en liefde. Daarnaast zal ze regelmatig tips geven voor een weekendje weg of een leuke date met je partner. Sinds Jet van Nieuwkerk een kindje heeft, schrijft ze ook regelmatig over het moederschap.

Jet startte het online tijdschrift omdat ze haar hele leven al heel nieuwsgierig is. Ze wil overal van op de hoogte zijn en weten hoe je dingen op de beste manier kunt aanpakken. Als kind al scheurde ze plaatjes uit tijdschriften, bijvoorbeeld van restaurants die ze wilde testen. Die passie voor het vinden van leuke info en weetjes is gebleven, daaruit ontstond Tips van jet.

Jet van Nieuwkerk in de voetsporen van haar vader

Jet van Nieuwkerk is van vele markten thuis. Haar passie voor eten laat ze ook zien in verschillende programma´s op tv. Zo was ze eerder te zien in de 3-delige serie Niet Gezond meer op NPO2. Daarnaast heb je haar misschien wel eens voorbij zien komen in het programma Foodmakers op RTL 4 en Wat Eten we op Net5. Tegenwoordig werkt ze mee aan de programma´s Wat eten we vandaag en Lekker Snel op 24Kitchen.

Lekker Snel is een programma waarin Jet van Nieuwkerk je tips en ideeën geeft om makkelijke, snelle en ook nog gezonde maaltijden klaar te maken. Daarbij geeft ze heel wat handige en praktische tips. Een interessant detail is dat je alle ingrediënten met een paar klikken op de website bij je thuis kunt laten bezorgen.

De boeken van Jet van Nieuwkerk

Jet van Nieuwkerk is net als haar moeder heel goed met woorden. Ze schreef onder andere artikelen voor AndC, Happy in Shape en Santé. Daarnaast schreef ze in het verleden de smulpaap columns voor Het Parool. Maar het bleef niet bij artikelen en columns alleen. Jet van Nieuwkerk heeft ook vijf boeken uitgebracht.

Het boek van Jet

Het boek van Jet is een boek boordevol recepten, tips en persoonlijke verhalen van Jet van Nieuwkerk. Het boek is ideaal voor iedereen die fit en slank wil blijven zonder saai te eten. Jet weet als geen ander dat het heel moeilijk is om in balans te blijven. Met haar boek wil ze mensen helpen om op een gezonde manier te genieten van eten. In het boek vind je onder andere recepten voor chocolade-bananenijs, mandarijncocktails en zalmburgers.

Tips van Jet

Jet van Nieuwkerk is iemand die dol is op het verzamelen van weetjes en tips. In dit boek geeft ze maar liefst 100 tips om gelukkig en gezond te leven. Volgens Jet hoeft dit trouwens helemaal niet saai te zijn. Een van de belangrijkste tips is om de lat niet te hoog te leggen. Als je dat wel doet dan zul je na een week terugvallen in je oude ongezonde eetpatroon. In het boek lees je overigens ook hoe je sporten blijft volhouden en hoe je zorgt voor een opgeruimd huis.

Uit huis met Jet

Jet bracht ook een kookboek uit dat speciaal bedoeld is voor iedereen die voor het eerst uit huis gaat. Waarschijnlijk kun je wel een ei bakken en nasi opwarmen, maar echt koken is toch iets anders. In Uit huis met Jet vind je makkelijke recepten die je voor weinig geld kunt klaarmaken. Daarnaast geeft ze tips over hoe je je voorraadkast slim inricht en hoe je je eettafel er voor een prikkie leuk uit laat zien.

Op!

Op! is het eerste boek in de Op!-reeks. Dit wordt een reeks kookboeken met gerechten voor het hele gezin. Online deelde Jet van Nieuwkerk regelmatig de maaltijden die ze voor haar zoontje Frenkie klaarmaakte. Hier kreeg ze heel veel reacties op van ouders. Ze besloot daarop een kookboek te maken met recepten voor het hele gezin, die jonge kinderen ook daadwerkelijk opeten. Vandaar de titel Op!.

Op! Vega

In navolging op Jets eerste kookboek voor gezinnen Op! maakte ze een vervolg met alleen vegetarische gerechten. In dit boek vind je vijftig vegetarische recepten waar het hele gezin van zal genieten. In het boek staan ook tips, bijvoorbeeld dat het voor jezelf fijner is om een week vooruit te plannen. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook sneller.

Ze wil ook nog als tip meegeven dat als een kind iets niet lekker vindt dat niet betekent dat ze het nooit meer zullen eten. Een kind moet eten tien tot vijftien keer proeven om er gewend aan te raken. Probeer daarnaast niet te veel druk te leggen op kinderen. Eten ze iets vandaag niet, leg er dan niet te veel de nadruk op en probeer het een andere keer weer.

Jet van Nieuwkerk is zwanger