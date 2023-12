Jeroen Stekelenburg wijst Ajax-trainer John van ‘t Schip op opvallende zin in persbericht

Het hing de afgelopen weken al in de lucht, maar woensdagmiddag maakte Ajax de aanstelling van Marijn Beuker als ‘Director of Football’ eindelijk definitief bekend. De Amsterdammers meldden in het persbericht bij monde van Jan van Halst dat ze ook nog iemand gaan aantrekken die ‘met name verantwoordelijkheid wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf’. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wilde op de persconferentie van Ajax in Marseille weten of dat vanaf volgend seizoen de functie is van John van ’t Schip.

Het was een paar weken voor de rentree van Van ’t Schip in Amsterdam al duidelijk dat hij zou terugkeren in de Johan Cruijff ArenA, al was het in eerste instantie de bedoeling dat dat niet als trainer zou zijn. Voor Van ’t Schip was een rol weggelegd in het technisch management, maar het vertrek van Maurice Steijn zorgde voor een nieuwe situatie. De oud-speler van Ajax begon daarom eind oktober aan zijn klus als interim-hoofdtrainer, die…