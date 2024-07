Alles Over Jelleke van Rijsoort en haar Situatie

Jelleke van Rijsoort is momenteel office manager bij GroenLinks in Amsterdam. Maar dat is waarschijnlijk niet waar je Jelleke van Rijsoort van kent. Jelleke was van 2005 tot 2012 werkzaam als visagist bij het VARA-programma De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk.

Misschien gaat er nu wel een belletje rinkelen. Jelleke van Rijsoort was een van de DWDD-medewerkers die naar voren trad over het vermeende wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk (63).

Wie is Jelleke van Rijsoort?

Jelleke van Rijsoort uit Amsterdam studeerde van 1988 tot 1992 aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarna studeerde ze culturele bedrijfsvoering en deed ze een opleiding visagie bij Dick Peeters.

In 2001 startte ze bij de VPRO als visagiste voor haar en make-up. Dat deed ze onder andere bij de tv-programma´s Andere Tijden, Buitenhof, De Kunst van het Maken en Holland Sport. Van 2005 tot 2012 was ze de visagist van Matthijs van Nieuwkerk en zijn gasten bij De Wereld Draait Door.

Jelleke van Rijsoort over Matthijs van Nieuwkerk

De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk was jarenlang een van de populairste tv-programma’s op de Nederlandse buis. Dagelijks schakelden meer dan een miljoen mensen in om Matthijs van Nieuwkerk in gesprek te zien met verschillende gasten.

Wat mensen lange tijd niet door hadden is dat er een angstcultuur heerste bij DWDD. Verschillende oud-medewerkers trokken aan de bel over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Na uitgebreid onderzoek van de Volkskrant en gesprekken met tientallen oud-medewerkers publiceerde de Volkskrant een vernietigend rapport. Matthijs van Nieuwkerk zou met harde hand regeren en mensen tot een burn-out drijven.

Plotseling ontslag Jelleke van Rijsoort

Jelleke van Rijsoort was een van die oud-medewerkers. Zowel aan de Volkskrant als bij Beau van Erven Dorens deed ze haar verhaal over de angstcultuur bij Matthijs van Nieuwkerk. Een van de dingen die haar stak was haar plotselinge ontslag. In 2011 werd ze ontslagen.

Er werd toen gezegd dat zij en haar föhn het haar van Matthijs van Nieuwkerk niet in bedwang konden houden. Maar ze wist dat het hier niets mee te maken had. Niet lang voor haar ontslag stond er een artikel in weekblad Privé over de gang van zaken bij DWDD. Matthijs dacht dat zij hier mee te maken had en ontsloeg haar daarom.

Jelleke van Rijsoort opgelucht over publicatie

Jelleke van Rijsoort was een van de weinige oud-medewerkers van DWDD die met haar naam en toenaam in het artikel van de Volkskrant durfde te verschijnen. Volgens Jelleke moest ze jarenlang op haar tenen lopen, maar omdat ze als zzp’er werkte, durfde ze haar mond niet open te doen.

Het was volgens Jelleke van Rijsoort heel moeilijk om voor Matthijs van Nieuwkerk te werken. Enerzijds was hij heel charmant en kon best vriendelijk zijn. Maar soms kwam er een kwaadaardige kant naar boven die veel collega’s angst aanjoeg. Door zijn rol in het programma werd hij ook teveel op een voetstuk gezet en niet aangesproken op zijn gedrag.

De reactie van Matthijs van Nieuwkerk

Na het lezen van de heftige verhalen van oud-medewerkers van DWDD schrok Matthijs van Nieuwkerk enorm. Hij zegt zelf dat hij wel wist dat hij een beetje streng was en af en toe een beetje driftig, maar de impact en de ernst van de situatie was hem niet duidelijk. Matthijs van Nieuwkerk had geen idee dat mensen zo ongelukkig waren bij DWDD en dat het ook wel een burn-out machine werd genoemd. Naar eigen zeggen was hij kapot van de berichten.

Na het lezen van het artikel blijft één vraag continu door Matthijs zijn hoofd spelen. “Was het het waard”. Was deze prijs voor het maken van een goed tv-programma het wel waard. Het is overigens belangrijk om te weten dat dit niet zijn eerste reactie was. In eerste instantie reageerde Matthijs van Nieuwkerk door in de verdediging te gaan. Hij vond het artikel eenzijdig en buiten proporties. Daar is hij dus later op teruggekomen.

Na zijn eerste reactie trok Matthijs zich terug. Hij was bang om andere mensen onder ogen te komen. Op doktersadvies nam hij een hond zodat hij verplicht de deur uit moest. Ondertussen heeft hij ook met een groot aantal oud-medewerkers gesproken en persoonlijk zijn excuses aangeboden. Matthijs van Nieuwkerk heeft ook meerdere malen met Jelleke van Rijsoort gesproken.

Het gesprek tussen Jelleke van Rijsoort en Matthijs van Nieuwkerk

Na de publicatie van het vernietigende artikel in de Volkskrant gaf Jelleke van Rijsoort al aan dat ze graag in gesprek zou gaan met Matthijs van Nieuwkerk. Eigenlijk zat ze daar al twaalf jaar op te wachten en gelukkig heeft Matthijs van Nieuwkerk hier gehoor aan gegeven. Na het verschijnen van het artikel zijn Jelleke van Rijsoort en Matthijs van Nieuwkerk zijn ze twee keer gaan wandelen in de bossen.

Jelleke van Rijsoort zegt dat het prettig was om met Matthijs door het bos te wandelen en dingen te bespreken. Het gesprek gaf erkenning aan haar gevoel en het ruimde op. Verder wil Jelleke van Rijsoort niet te veel zeggen over de gesprekken.

Ondersoeksrapport misstanden NOS

Na het artikel in de Volkskrant werd aangekondigd dat er een onderzoek zou volgen naar misstanden bij de NOS. In februari 2024 presenteerde de Comissie-Van Rijn het onderzoeksrapport. Uit dit rapport blijkt dat Mathijs van Nieuwkerk niet de enige is die grensoverschrijdend gedrag vertoont. Het blijkt iets te zijn dat overal bij de publieke omroep speelt.

Uit het onderzoek bleek dat 90% van de ondervraagde 190 medewerkers last had van grensoverschrijdend gedrag. Je kunt hierbij denken aan intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie. Dit leidde onder andere tot drugsgebruik, het beëindigen van relaties en zelfs suïcidale gedachtes.

Nieuwe beschuldigingen aan het adres van Matthijs van de Nieuwkerk

Nadat het rapport van Commissie-Van Rijn uitkwam werd er een nieuw artikel gepubliceerd in de Volkskrant. Suzanne Kunzeler, de omroepbaas van BNNVARA sprak in dat artikel over ernstige meldingen van wangedrag. Het ging hierbij volgens haar onder andere over het naar de keel grijpen van een medewerker. Volgens Suzanne zou hij ook in iemands gezicht gespuugd hebben en iemand tegen de grond hebben gewerkt.

Er zou daarnaast sprake geweest zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit had te maken met een affaire met een medewerkster. RTL gaf aan dat ze in gesprek waren met Matthijs van Nieuwkerk om hem weer een programma te laten maken. Het zou gaan om een talkshow op zondag bij RTL 4. Dit wordt voorlopig uitgesteld.

Matthijs van Nieuwkerk reageerde ook nu weer geschokt. Hij noemt het artikel van Suzanne Kunzeler vernietigend en het biedt hem niet de ruimte zich te verweren. Hij zegt dat het gaat om ervaringen van medewerkers bij de NPO en niet zozeer met hem alleen. De NPO staat achter hun uitspraken.

Hoe gaat het nu met Jelleke van Rijsoort?

Jelleke van Rijsoort is sinds 2019 werkzaam als officemanager bij GroenLinks in Amsterdam. Ze zorgt er niet alleen voor dat alles op kantoor op rolletjes loopt. Ze is ook regelmatig betrokken bij de projecten van GroenLinks. Na meerdere bezoeken aan Griekenland en het aanschouwen van de overvolle vluchtelingenkampen zet ze zich onder andere in voor vluchtelingen.

Na de gesprekken met Matthijs van Nieuwkerk probeert Jelleke van Rijsoort een punt te zetten achter die periode. Ze heeft haar verhaal gedaan en is nu klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Veelgestelde vragen over Jelleke Rijsoort

We hebben heel wat vragen binnengekregen over Jelleke Rijsoort, haar connectie met Matthijs van Nieuwkerk en het artikel in de Volkskrant waaraan ze een bijdrage leverde.

Wat is er gebeurt met Jelleke Rijsoort?

Jelleke Rijsoort werkte van 2005 tot 2012 bij De Wereld Draait Door. Ze was de visagiste van Matthijs van Nieuwkerk en andere gasten van het programma. Ze werd plotseling ontslagen. Volgens Matthijs van Nieuwkerk was dit vanwege de kwaliteit van haar werk. Volgens Jelleke werd ze gestraft voor een artikel in Weekblad Privé over de sfeer op de werkvloer bij DWDD. Een artikel waar ze volgens haar niet aan mee had gewerkt.

Waarom kwam Jelleke Rijsoort in het nieuws?

Jelleke Rijsoort kwam in het nieuws omdat ze meegewerkt had aan een artikel in de Volkskrant over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door. Het ging hierbij met name om aantijgingen tegen de presentator van het programma, Matthijs van Nieuwkerk. Jelleke Rijsoort was een van de weinige oud-medewerkers die met naam en toenaam in het artikel werden genoemd.

Wie is Jelleke Rijsoort privé?

Jelleke Rijsoort woont en werkt in Amsterdam. Ze is onder andere visagist en heeft in die hoedanigheid bij vele Nederlandse tv-programma’s gewerkt waaronder Andere Tijden en De Wereld Draait Door. Tegenwoordig werkt ze als office manager bij GroenLinks in Amsterdam. Ze zet zich in voor het lot van vluchtelingen via verschillende vrijwilligersprojecten.

Ging Matthijs van Nieuwkerk vreemd met Jelleke Rijsoort?

Matthijs van Nieuwkerk had een affaire met een medewerker van DWDD, maar dat was niet Jelleke Rijsoort.