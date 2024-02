Jefferies: update Heineken in orde

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een outlook afgegeven voor 2024 die voldoet. Dit stelde analist Edward Mundy van Jefferies woensdag in een rapport.

Heineken zei voor dit jaar te rekenen op een autonome stijging van de operationele winst met een “laag tot hoog enkelcijferig” percentage. Volgens de analist rekende de markt ook op een voorzichtige outlook, “dus dit zal niet verrassen”.

Wel waarschuwde Mundy voor posten die op de winst per aandeel in 2024 zullen wegen. Daardoor zal de winst lager uitvallen dan hijzelf en de consensus verwachtten. En dat zou even op het aandeel kunnen drukken, waarschuwde Mundy.

“Heineken zit aan het begin van een jarenlang veranderprogramma. We verwachten dat het superieure groei zal leveren met een stijgende marge”, blikte de analist vooruit.

Over 2023 zei Mundy dat de brouwer de analistenconsensus voor de EBIT haalde, “ondanks de moeilijke omstandigheden”.

Jefferies herhaalde woensdag het koopadvies voor Heineken met een koersdoel…