‘Je wordt vrij snel vergeten’ – Voetbal International

Rodney Kongolo heeft het plezier in het voetbal teruggevonden in Zuid-Limburg. De 25-jarige middenvelder tekende in de zomer bij de nummer vijftien van vorig seizoen en doet met de aanvoerdersband om zijn arm nu verrassend mee om directe promotie met Roda JC Kerkrade.

Ja, Rodney Kongolo begrijpt wel dat sommige mensen hun wenkbrauwen fronsten toen Roda JC in mei zijn komst bekendmaakte. De Limburgse club zakte na de degradatie in 2018 weg in het moeras dat de Keuken Kampioen Divisie heet. Roda kwam de afgelopen jaren vooral in het nieuws door bestuurlijke onrust en chaotisch verlopen overnames door Alexei Korotaev en Mauricio Garcia de la Vega. Sportieve hoogtepunten waren er maar weinig.