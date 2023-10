‘Je was een teleurstelling’ – Voetbal International

Rasmus Højlund had geen goed woord over voor de tegenstanders uit San Marino die dinsdagavond ‘ zijn carrière hadden kunnen ruïneren ’. Roberto Di Maio, aanvoerder van de ploeg uit het land met 30.000 inwoners, gooit een dag later nog maar eens wat olie op het vuur in een reactie op de uitspraken van de spits.

‘Nou lieverd, waarschijnlijk kun je je in het voetbal van vandaag, waar fysiek contact is verdwenen, veroorloven om ons kleine tegenstanders uit te lachen met lelijke en herhaalde gebaren of om bij elke gelegenheid te simuleren in de hoop op de VAR voor een penalty’, geeft de geboren Italiaan een trap na. ‘Ik had je graag 15 jaar geleden gezien, toen alleen echte mannen voetbalden! Je was een teleurstelling Hoejlund, veel succes’, besluit Di…