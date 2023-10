Je probleemoplossend vermogen vergroten met deze tips en technieken

Er gaat in jouw vak geen dag voorbij waarbij je probleemoplossend moet denken en handelen. Hierin uitblinken is een essentiële vaardigheid voor een succesvolle Secretaresse en Support Professional. Wanneer er problemen zijn, dan zijn er vaak snelle en goede oplossingen nodig. Vaak komt het management dan als eerste bij jou met de vraag: los jij het even op? In dit blog bespreken we hoe je een aantal tips en technieken kunt toepassen om je probleemoplossend vermogen te vergroten.

1. Begrijp het probleem

Het is natuurlijk het allerbelangrijkste om het probleem te begrijpen voordat je begint om het op te lossen. Dus begin altijd met het definiëren van het probleem. Schrijf het op. Wat is het specifieke probleem en welke gevolgen heeft het? Identificeer vervolgens de oorzaken van het probleem. Zijn er interne of externe oorzaken die het probleem hebben veroorzaakt? Verzamel alle informatie die je kan helpen om het probleem te leren begrijpen. Praat eventueel ook nog met…