Je pc opnieuw opstarten met een timer

Je moet de computer opnieuw opstarten, maar Windows doet raar of je bent nog even bezig. Zet dan een timer om je pc op een later moment automatisch opnieuw te laten opstarten. Een handige manier om je pc op een later moment opnieuw op te starten is via de ingebouwde tool Opdrachtprompt (Command Prompt in het Engels). Met deze tool kan je kiezen hoelang je wil wachten tot het opnieuw opstarten of afsluiten van je pc. Als je kiest om later opnieuw op te starten, kan je de opdracht altijd nog annuleren.

STAP 1 / Open opdrachtprompt

Om de Opdrachtprompt te vinden, druk je op het Windows-icoontje linksonder op het bureaublad en zoek je naar CMD of Opdrachtprompt. Als je het programma gevonden hebt, kan je het gewoon openen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om het programma uit te voeren als administrator (rechtermuisknop).