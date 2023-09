Je moet niets verzinnen om maar door te gaan

Het achtste seizoen van ‘Chateau Meiland’ is net achter de rug. Aan het einde van de zomer staat het negende seizoen al in de tv-programmatie.

De Meilandjes scoren nog steeds goede kijkcijfers met ‘Chateau Meiland‘. Toch klinkt er ook steeds meer kritiek dat Martien Meiland en co er stilaan beter mee ophouden. Of Maxime Meiland er al aan denkt om een stapje terug te nemen? Daar moet ze bij Robbert Rodenburg in ‘Open Casa’ niet lang over twijfelen.

“Ja, ja, absoluut. Ik vind ‘Chateau Meiland‘ maken superleuk, want ik doe het natuurlijk met m’n ouders en we worden gewoon gevolgd in ons dagelijks bestaan. Maar het zou me niets verbazen als er een moment komt dat wij denken – vooral omdat mijn ouders op een bepaalde leeftijd komen: nou, we vinden het wel goed.”

“Of ik dan nog andere tv-ambities heb? Dat weet ik niet”, zegt Maxime, die net een heel drukke opnameperiode van ‘Chateau Meiland‘ achter de rug heeft. Of de recente opnameperiode een van de laatste zou kunnen…