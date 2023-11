Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je problemen ondervindt met een specifiek apparaat of je netwerk, dan kan het handig zijn om een beter inzicht te krijgen in IP-adressen. Je lokaal en publiek IP-adres opzoeken met de Opdrachtprompt in Windows? We laten zien hoe dat kan. Om te beginnen willen we meegeven dat er een onderscheid is tussen een lokaal en extern IP-adres. Als je pc via wifi of ethernet verbinding maakt met je router, dan heeft die pc (eigenlijk de netwerkadapter) zijn eigen, lokale IP. Maar, alle apparaten die met je router verbonden zijn, zullen van buitenaf als één en hetzelfde externe IP-adres gezien worden. We laten zien hoe je beide types IP-adressen opzoekt.

OPTIE 1 / Lokaal IP-adres opzoeken met Opdrachtprompt

Klik op de zoekbalk in de taakbalk van Windows en zoek naar Opdrachtprompt. Heb je een alternatieve manier om de app te…