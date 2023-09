Je iPhone-meldingen in een handig overzicht

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sommige apps op je telefoon hebben de neiging elke dag tientallen meldingen te versturen. Dat kan vervelend zijn en een reden om de notificaties uit te zetten. Wie dat niet wil doen, kan ervoor kiezen ze in een overzicht te ontvangen. Ping, ping, ping… Vaak versturen apps meerdere notificaties per dag. Niet al die meldingen zijn echter even dringend of belangrijk. Je kan er dan ook voor kiezen om al die niet-dringende meldingen op vaste momenten te ontvangen. Op die manier trilt je iPhone niet de hele dag bij het minste nieuwsfeit.

Stap 1 / Gepland overzicht inschakelen

Om van geplande overzichten gebruik te kunnen maken, dien je de functie eerst in te schakelen. Je vindt ze terug onder het kopje Meldingen van het instellingenscherm. Hier tik je op Gepland overzicht en geef je de schuifschakelaar een aanraking om hem op…