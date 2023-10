Je iPhone beschermen tegen diefstal

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat dieven je iPhone onvindbaar kunnen maken zonder in te loggen? We lichten toe hoe je dat meteen oplost en je iPhone tegen diefstal kan beschermen. Dieven hebben in de basis vrij spel op iPhones: ze kunnen namelijk met enkele klikken de netwerkverbinding van een toestel uitschakelen, nog zonder in te loggen. Zelfs op een vergrendelde iPhone is het bedieningspaneel namelijk te allen tijde toegankelijk, tenzij je die instelling aanpaste. Je kan in een vergrendelde staat zodoende de vliegtuigmodus inschakelen en daarmee alle netwerkverbindingen verbreken. Het toestel is daardoor ook niet meer te volgen via iCloud en kan dus niet gewist worden, tenzij de netwerkverbinding plots weer wordt hersteld. Gelukkig kan je daar een stokje voor steken; in iOS kan je het bedieningspaneel namelijk verbergen als het…