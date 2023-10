Je gelooft nooit met wie ‘Slijptol’ Mark Baanders van Expeditie Robinson een relatie heeft

Mark Baanders valt blijkbaar op mannen! De ster van Expeditie Robinson gaat niet zoals iedereen verwachtte, achter de vrouwen aan!

Dit is de partner van Mark Baanders

Vanwege zijn persoonlijkheid en grof gebekte opmerkingen soms, denken mensen al jaren dat Mark Baanders op vrouwen valt. Maar niets is minder waar, want de Powned presentator en Expeditie Robinson deelnemer is van de herenliefde. De persoon met wie hij samen is heet Boaz van Casteren. Deze man is niet heel bekend en blijft het liefste een klein beetje uit de media weg.

Wie is Mark Baanders Eigenlijk?

Je hebt hem al voorbij zien komen in Expeditie Robinson ongetwijfeld, maar wie is MArk Baanders eigenlijk? ‘Slijptol’ Mark Baanders is een verslaggever voor de zender Powned, waar hij vaak op een beetje een treiterachtige manier interviews voert. Hij is niet op zijn mondje gevallene en zorgt vaak voor de ene na de andere scherpe opmerking. Bizarre interviews zijn hem dan ook zeker niet onbekend.