Je boete te laat betalen btw? Dit zijn de gevolgen

Als je de BTW te laat afdraagt, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen. Deze boete is 3% van het bedrag van de aanslag. De vraag is tegelijkertijd ook wat `te laat` is in dit verband. Daar kijken we eerst naar.

In principe doe je aangifte per kwartaal. Dat doe je uiteraard achteraf, in de 1e maand van het volgende kwartaal. Dus voor januari, februari en maart, doe je de aangifte voor of op 30 april. Op de (digitale) aangifte vind je precies terug wanneer het af te dragen bedrag betaald moet zijn.

Mis je die datum, dan ben je te laat. Vanaf dat moment gaat een coulanceperiode in van 7 kalenderdagen. Betaal je binnen die termijn, dan ben je weliswaar te laat, maar betaal je geen boete.

Je hebt te laat aangifte gedaan, wat dan?

In dat geval is er sprake van aangifteverzuim. Ook hier geldt dat er een coulancetermijn van 7 kalenderdagen is. Het is natuurlijk geen aanrader, maar voor bijvoorbeeld het 1e kwartaal is een aangifte op 7 mei te…