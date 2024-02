Je bent jong, je wilt wat, je koopt goud

De opmars van de goudprijs trekt in toenemende mate kopers. Het Nederlandse goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff ziet daarbij een opvallend grote instroom van jongere klanten. “We zien dat twintigers en dertigers het edelmetaal vaker omarmen, vooral als middel om op een veilige manier vermogen op te bouwen. Hun vertrouwen in de koopkracht van de euro is minder groot”, stelt Reinoud Bogert, partner bij Doijer & Kalff.

De goudprijs is in 2023 flink gestegen, 13 procent in dollars gerekend en in euro’s ging de prijs met 9 procent omhoog. Dankzij die stijgingen staat het edelmetaal vaker op het netvlies van beleggers. “Ons klantenbestand nam in 2023 aanzienlijk toe, in totaal 29 procent, met een opvallend groter aandeel jongere klanten”, stelt Bogert.

Goud is vooral populair bij ouderen, die in hun leven hebben ervaren wat inflatie met de koopkracht van vermogen kan doen. Vaak steken ze een deel ervan in het edelmetaal, zodat ze een natuurlijke bescherming tegen inflatie hebben,…