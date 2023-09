‘Je bent een groot voorbeeld voor ons allen’ – Voetbal International

Lukaku is ook nog actief als international van België en speelde tegen Estland zijn 110de interland, waardoor hij – gezien hij zes jaar jonger is – in de toekomst de eerste plaats nog zou kunnen overnemen van Vertonghen. Mertens staat op 109 caps, maar was er dinsdag niet bij. ‘Ik had er graag bij geweest om het samen met je te vieren’, liet de aanvaller van Galatasaray weten vanuit zijn villa met zwembad.