JBL Spinner BT draaitafel stuurt LP-muziek draadloos naar je speakers

De JBL Spinner BT is een draaitafel met ingebouwde Bluetooth-zender (en analoog-digitaal converter).

Gezien het enorme aanbod aan JBL Bluetooth speakers en de populariteit van LP’s is de JBL Spinner BT geen gek bedacht product: een draaitafel voor Bluetooth speakers.

Over het waarom van de aanhoudende – of liever: teruggekeerde – populariteit van analoge langspeelplaten zijn elders al vele artikelen geschreven, dus daar gaan we maar niet op in. Iets met onthaasting en een warm, natuurlijk geluid. Een lineair medium dat je bij de hand neemt, in plaats van je onder te dompelen in de chaos van playlists en instantane afleiding met aanbevelingen op Spotify en vergelijkbare diensten. De charme is duidelijk. De JBL Spinner BT combineert het oude met het nieuwe, als draaitafel die de analoge geluiden direct digitaliseert en doorstuurt naar een Bluetooth-speaker. Waar het bedrijf er natuurlijk de nodige van maakt.

JBL Spinner BT: met hoogwaardige…