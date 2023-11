JBL Soundgear Sense vs Shokz OpenFit review: draadloos vóór je oren

De JBL Soundgear Sense (links) en de Shokz OpenFit (rechts) zijn bijzondere volledig draadloze hoofdtelefoons. Ze hangen voor je oor, in plaats van erin.

De JBL Soundgear Sense en Shokz OpenFit zijn volledig draadloze oortjes met een andere aanpak. Ze hangen los voor je oren, dopjes in je gehoorgang. De vraag is natuurlijk of er dan nog veel van de geluidskwaliteit overeind blijft. Dat lees je in deze review.

Het overgrote merendeel van de true wireless hoofdtelefoons plaats je in (of net voor) de gehoorgang. Vandaar ook de naam: true wireless in-ears. Er echter heel wat mensen die niet houden van dopjes die je in je oorkanalen moet proppen. Die komen veelal uit bij iets dat losser voor het oor hangt. Bijvoorbeeld draadloze oortjes met een buds-design, zoals de Apple AirPods of de Nothing Ear (Stick). Maar het kan nóg vrijer, zoals met de JBL Soundgear Sense of Shokz OpenFit. Deze oortjes hangen vlak voor je oor, niet er in. Ze doen niet aan…