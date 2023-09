JBL Partybox Ultimate: “de luidste partyspeaker van JBL”

De JBL Partybox Ultimate moet je twee basketbalvelden verderop ook nog goed kunnen horen.

Partyspeaker en JBL Partybox zijn vrijwel synoniem. Daar zal de concurrentie niet blij mee zijn, maar JBL is niet van zins de koppositie op te geven, getuige ook de nieuw aangekondigde Partybox Ultimate.

JBL had al een paar stevige partyspeakers in het assortiment. Onlangs reviewden we nog de Partybox 710, niet eens het grootste model. Die eer was tot voor kort voorbehouden aan de Partybox 1000. Maar op IFA 2023 is er een nieuwe aanvoerder bij het merk, de JBL Partybox Ultimate. Het imposante apparaat bevat niet alleen veel en grote speakerdrivers, maar ook ondersteuning voor WiFi 6 en Dolby Atmos.

JBL Partybox Ultimate: twee basketbalvelden bereik

De nieuwste JBL Partybox steekt zijn bestaansrecht niet onder stoelen of banken. Een flink feestje van geluid voorzien – én een lichtshow, want net als andere recente Partyboxen is er de nodige verlichting…