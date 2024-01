JBL Live 770NC review: prima hoofdtelefoon met een nette prijs

De JBL Live 770NC is een lichtgewicht hoofdtelefoon met uitstekende accuduur, een prima sound en effectieve ruisonderdrukking tijdens het forenzen.

De Live 770NC-hoofdtelefoon is JBL’s bijna-topmodel op het gebied van noise-cancelling. Met een trendy design en uitstekende accuduur weet hij zich te onderscheiden, en dat voor een heel redelijke prijs.

De JBL Live 770NC is een noise-cancelling koptelefoon. Een productgroep die alleen maar meer fans lijkt te krijgen sinds we tijdens de coronacrisis vaak noodgedwongen opgehokt waren. Ook in inmiddels weer volle treinen en vollopende kantoortuinen is persoonlijke rust goud waard. JBL speelt daarop in met een groot aantal modellen. De Live 770NC is het topmodel van de Live-lijn. Daarmee is het voorzien van veel geavanceerde snufjes, zoals ruisonderdrukking die zich aanpast aan de situatie en ondersteuning voor multipoint-verbindingen.

Goed om weten is dat de Live 770NC het model is met kussens die (net)…