JBL Live 670NC en 770NC: 5 minuten laden, 4 uur spelen

De JBL Live 670NC is een on-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, die direct op het oor rust.

Een lange speeltijd op een acculading is mooi, maar vroeg of laat is de accu leeg. Zelden op een handig moment. Snel weer verder luisteren kan met de JBL Live 670NC en 770NC, zo meldt deze fabrikant.

Met de JBL Live 670NC en de Live 770NC introduceert de fabrikant twee toegankelijk geprijsde hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking. Toegankelijk geprijsd, in elk geval vergeleken met modellen als de Sennheiser Momentum 4 of de Sony WH-1000XM5. Toch beloven de op IFA 2023 aangekondigde nieuwe headsets van JBL een aantal interessante eigenschappen, niet in de laatste plaats een razendsnelle oplaadmogelijkheid.

JBL Live 670NC en 770NC: verschillen en overeenkomsten

Op basis van de nu beschikbare informatie lijken de JBL 670NC en 770NC sterk op elkaar qua eigenschappen. Beide hebben 40 mm drivers, adaptieve ruisonderdrukking en een accuduur van 50 uur…