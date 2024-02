JBL Authentics 300 review: Sonos-uitdager met pit en nostalgie

De JBL Authentics 300 is een verplaatsbare draadloze speaker met ingebouwde accu en een markant retrodesign.

De Authentics 300 betreedt de arena van draadloze speakers gewapend met een retro-smoel en veel snufjes. Streamen via WiFi en Bluetooth én een forse batterij maken deze JBL schijnbaar tot een rivaal voor de Sonos Move 2. Maar is de tuin echt waar hij thuishoort?

Nog voor we de Authentics 300 ontvingen wisten we al dat Bluetooth-speakers en JBL hand in hand gaan. Met de Charge- en Pulse-modellen zitten wellicht de populairste modellen van de planeet onder hun dak. Maar JBL is daarnaast een oud hifi-merk dat groot werd met, jawel, grote speakers.

De nieuwe Authentics-speakers verenigen al die dimensies: het zijn potigere Bluetooth-speakers die het gebruiksgemak van de hippe toestellen koppelen aan een enorme vintage-uitstraling. Maar ze hebben meer te bieden. De JBL Authentics 300 heeft ook WiFi aan boord, wat streamen via Chromecast, AirPlay en…