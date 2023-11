Javier Milei, een voorstander van Bitcoin, wint de Argentijnse presidentiële race; Beleggers komen massaal naar deze opkomende AI-altcoin, InQubeta

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

De sterren lijken op één lijn te staan voor een bullish traject in de crypto-ruimte. Er is de aanstaande ETF-goedkeuring door de SEC. De halvering van Bitcoin is ook nog maar een paar maanden verwijderd. Uiteindelijk won Javier Milei, een voorstander van Bitcoin, de Argentijnse presidentiële race. Beter dan dit kan het script niet geschreven worden. Zonder twijfel zal 2024 een van de beste in de cryptogeschiedenis worden. Tegelijkertijd zijn investeerders massaal naar een nieuwe AI-altcoin, InQubeta (QUBE), gegaan om zichzelf te positioneren voor de naderende bullmarkt.

In dit bericht zullen we ingaan op de blootstelling die Bitcoin zou kunnen krijgen na de opkomst van Javier Milei als president van…