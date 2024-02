Japanse tandem leidt NEC naar eerste bekerfinale sinds 2000 – Voetbal International

NEC is de eerste finalist van het huidige seizoen van de KNVB-beker. De Nijmegenaren moesten er dinsdagavond heel diep voor gaan in Leeuwarden, maar doelpunten van Koki Ogawa en Kodai Sano maakten het verschil tegen SC Cambuur. De ploeg van Rogier Meijer gaat op voor zijn eerste bekerfinale sinds 2000, daarin wacht Feyenoord of FC Groningen.