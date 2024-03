Japanse machine-orders gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De machine-orders in Japan zijn in januari gedaald, na twee maanden van stijging. Dit bleek maandag uit overheidscijfers.

De machine-orders namen, gecorrigeerd voor seizoenseffecten, met 2,9 procent op maandbasis af, na een stijging met 5,0 procent in december.

In de private sector daalden de orders met 1,7 procent, exclusief volatiele orders. In december was nog sprake van een stijging met 1,9 procent.

De Japanse machine-orders gelden als een sterk volatiele parameter.