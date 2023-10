Japanse aandelen een alternatief voor Chinese

De Japanse aandelenmarkt is niet duur en is voor buitenlandse beleggers steeds meer een alternatief voor China, stelt vermogensbeheerder DWS.

De Japanse markt heeft het afgelopen jaar degelijke rendementen laten zien en hield zich goed terwijl andere grote markten verzwakten. En dat is geen verrassing. Vanuit technisch en fundamenteel oogpunt zien Japanse aandelen er goed uit. Voor het eerst in 20 jaar is er eindelijk weer inflatie, maar de 3% tot 4% is niet zoveel dat de centrale bank moet reageren. De Bank of Japan zal voorlopig de enige centrale bank in de G7 zijn die een ruim monetair beleid kan voeren.

Tegelijkertijd duwt de inflatie het nominale bbp fors omhoog: in het tweede kwartaal steeg het 5,1% in vergelijking met vorig jaar, de grootste toename sinds het tweede kwartaal van 2021. Bedrijven hebben hierdoor eindelijk wat ruimte om de prijzen te verhogen en de daaruit voortkomende hogere marges zullen de bedrijfswinsten fors laten stijgen.

De consumptie stijgt ook door…