Janus Henderson | Halfgeleiders onder de radar

Het afgelopen jaar zorgde de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) voor het nodige enthousiasme onder beleggers. Janus Henderson stelt dat in 2024 de gedane beloften over de mogelijkheden van AI moeten worden ingelost. Om dit te realiseren is vers kapitaal van cruciaal belang. Een mogelijke daling van de rente, in combinatie met een lagere inflatie en een afkoelende economie, kan volgens Janus Henderson een scenario creëren waarin groei schaars is, wat gunstig zou zijn voor de technologiesector. De analisten vinden verder dat door de aandacht voor AI andere segmenten onder de radar zijn gebleven en daardoor kansen bieden.

Een van die deelsectoren is volgens Janus Henderson die van halfgeleiders. Die worden beschouwd als de ruggengraat van de wereldwijde…