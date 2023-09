Jan Smit ging met deze vrouwen vreemd in zijn relaties

Yvonne Coldeweijer deelt op haar Instagramstory De Volendam Juice Files. Ook Jan Smit en zijn vele affaires komen aan bod. “Hoewel het al jaren bekend is dat Jan niet trouw is in zijn relaties, zijn er nog steeds mensen die de memo niet hebben gekregen.”

Vreemdgaan op Yolanthe Cabau

Yvonne Coldeweijer deelde onthullende inzichten. “Als je even hebt opgelet, weet je nog dat de relatie met jeugdvriendin Liza weer nieuw leven in werd geblazen tijdens zijn relatie met Yolanthe Cabau. Terwijl Yo in de media werd zwartgemaakt, omdat haar zoenfilmpje met Wesley Sneijder in de parkeergarage toevallig eerder uitkwam dan zijn affaire met Liza, ging Jan inmiddels al maandenlang vreemd. Terwijl Yo, volgens de Volendammers, samen met haar zussen liep te zwaaien met de creditcard van Jan, deed hij het inmiddels al lang en breed met Liza.”

Ze schetst Jan als een serial cheater en voegt eraan toe: “Aard van het beessie dus. Ook Liza wist waar ze aan begon.”

Zoenen op Ibiza met Bridget…