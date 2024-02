Jan Lammers realistisch na “slecht weekend” zoon René

René Lammers, pas 15 jaar oud, kende een glansrijke carrière in de karts. Uiteindelijk werd hij in 2023 Europees kampioen in de OK-klasse en eindigde hij op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Ferrari toonde belangstelling, maar Lammers koos voor een avontuur bij het Zuid-Hollandse MP Motorsport.

Met dat team debuteerde hij afgelopen weekend in de Formula Winter Series. Op het Circuito de Jerez werden op zaterdag en zondag drie races verreden. In een startveld van 38 auto’s werd Lammers onder uiteenlopende weersomstandigheden dertiende in de openingsrace en vervolgens twee keer zestiende.

René Lammers zelf reageerde teleurgesteld op Instagram en hoewel vader Jan niet van excuses houdt, is hij mild over het eerste optreden van zijn zoon. “We zijn natuurlijk niet tevreden over het eindresultaat, maar het was zijn eerste race ooit met een auto”, zegt Lammers als Motorsport.com hem spreekt. “Het was voornamelijk even wennen aan het…