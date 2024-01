Jamal Ben Saddik gaat los tegen Rico Verhoeven op social media

Glory houdt binnenkort een toernooi in de zwaargewichtklasse, waar acht Glory-toppers aan mee doen. Zelfs Rico Verhoeven durft het aan. De enige opmerkelijke afwezige Jamal Ben Saddik, die vandaag op Instagram tekst en uitleg geeft.

‘Nog steeds onder contract’

Ben Saddik schrijft in een verklaring: “Oké mensen, ik krijg veel de vraag waarom ik niet in het toernooi zit en of ik nog steeds bij Glory zit. Op de vraag of ik nog steeds bij GLORY zit, daarop is het antwoord JA! Ben nog steeds onder contract blij GLORY. Of het jammer is dat ik niet in het 8 mans toernooi zit: JA!”

Puntentikkers

De Belgisch-Marokkaanse reus vervolgt: “Wetende dat ik de enige vechter ben die zo en titel heeft gewonnen in 2018’. En ik ergens wel een bescheiden meerwaarde / toevoeging kon zijn voor het toernooi. Want uiteindelijk winnen of verliezen, de fans komen voor spectacle. En dat krijgen ze niet door puntentikkers/klokkentellers. Maar…