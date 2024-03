Jake Paul gooit 18+ foto’s van Jutta Leerdam online waarop hij haar betast

De liefde tussen Jutta Leerdam en Jake Paul is allerminst bekoeld. Sterker nog: de twee tortelduiven genieten beiden van een heerlijke vakantie in Puerto Rico, waar Paul uiteraard een miljoenenvilla heeft staan. En bij zo’n zonovergoten avontuur hoort natuurlijk ook een nieuwe reeks foto’s voor op social media.

‘Wat een jaar’

Paul schrijft bij de fotoreeks op Instagram: “Over drie dagen vecht ik voor de familie Paul, voor Jutta, voor mijn geweldige team, en om de bokssport verder te veranderen. Dit is mijn meest ervaren tegenstander tot nu toe, maar ik weet dat dit gevecht mijn moeilijkste gevecht zal zijn. Wat een kamp is het geweest. Wat een jaar is het geweest. Vier opeenvolgende gevechten achter elkaar en ik ben scherper dan ooit. Ik word steeds meer verliefd op deze sport die me een nieuw leven en licht heeft gegeven.”

