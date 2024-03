Jake Paul betast Jutta Leerdam en deelt zeer riskante foto

Jake Paul heeft best wel een groot gevecht weer wat eraan zit te komen, maar daar is hij helemaal niet mee bezig. Wel met Jutta Leerdam.

De Amerikaanse bokser en YouTuber Jake Paul is helemaal niet bezig met zijn volgende grote gevecht. Dat zit natuurlijk wel een beetje in zijn hoofd, maar nog veel meer is hij bezig met aandacht geven aan zijn vriendin. Jutta spendeert namelijk erg graag tijd met haar grote liefde en wie is Jake dan om haar dat te weigeren? De twee sporters duiken lekker in elkaars armen en brengen in die positie zoveel mogelijk tijd door. Zoals je op deze foto kan zien, is het enige wat Jake Paul momenteel aan het bevechten is, zijn vriendin. Die heeft hem namelijk een soort van in de houdgreep. Maar laat het nou net een houdgreep zijn waar de bokser absoluut niet uit hoeft te komen.

Voor wie vecht Jake Paul allemaal?

Voor Jake Paul is zo’n bokswedstrijd best wel een grote aangelegenheid. Het is iets waar hij zelf ook altijd erg naar uitkijkt. Zelfs…