Het vermogen van Jaimie Vaes (25) is waar veel mensen nieuwsgierig naar zijn. Het is natuurlijk een goed bewaard geheim hoeveel de sterren waaronder Jaimie Vaes verdienen, toch is het mogelijk om een schatting te maken van het vermogen van deze bekende influencer en presentatrice. Dit is het vermogen van Jaimie Vaes en alle ins & outs over haar leven.

Volledige naam: Jaimie Joanne Vaes

Leeftijd van Jaimie Vaes: 25 jaar

Woonplaats: Ibiza

Beroep: Stylist, influencer

Vermogen: 2,5 miljoen euro

Wie is Jaimie Vaes?

Jaimie Vaes werd op 17 augustus 1989 geboren in Den Haag. Jaimie had al op jonge leeftijd gevoel voor mode en besloot daarom de opleiding Fashion Styling en Design te studeren een de Artemis Styling Academy in Amsterdam.

Presentatrice bij MTV

Toch duurde het nog even voordat ze iets met mode ging doen want ze kreeg de kans om in 2019 presentatrice te worden bij MTV. Hier presenteerde ze het programma Just Tattoo of Us. In dit programma dat ze samen met haar goede vriend Koen Kardashian presenteerde kiezen vrienden, stellen of familieleden een tattoo uit voor elkaar. De deelnemers zien de tattoo echter pas als hij al gezet is. Dit leidt tot mooie, maar ook heftige momenten.

Jaimie Vaes en Lil Kleine

De kans is overigens groter dat je Jaimie Vaes kent als de partner van Lil Kleine of Jorik Scholten (29), zoals hij eigenlijk heet. Ze leerden elkaar kennen in 2017 en waren direct onafscheidelijk. In juni van 2019 kregen Jaimie en Jorrik een zoontje Lio Zion (4).

Trouble in paradise

De relatie kwam niet veel later in de spotlight omdat het erop leek dat het koppel uit elkaar was. Als het daarbij was gebleven was er niets aan de hand, maar niet veel later kwamen ze weer samen. Een keuze waar Jaimie later waarschijnlijk spijt van heeft gekregen. Tijdens een verblijf op Ibiza werd Jorrik opgepakt omdat hij een hotelkamer kort en klein had geslagen.

Mishandeling

Jaimie zei hierover in eerste instantie dat ze in orde was, later werd echter bekend dat Lil Kleine zijn agressie regelmatig op haar botvierde. Dat werd goed duidelijk toen er op 14 februari 2022 beelden naar buiten kwamen waarop duidelijk te zien is dat Lil Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld bij een auto voor hun huis.

Jaimie Vaes en Lil Kleine uit elkaar

Jorrit Scholten zat daarop drie dagen in de gevangenis. Bovendien was het een klap voor zijn carrière. Veel bedrijven besloten niet meer met hem samen te werken en Madame Tussauds haalde zijn wassen beeld weg. De situatie was voor Jaimie Vaes de druppel. Sindsdien is ze niet meer samen met Jorrik.

Dat zorgde er overigen niet voor dat de geruchtenmolen niet door blijft draaien. Regelmatig komen roddels naar buiten dat Jaimie Vaes en Jorrit Scholten weer samen zouden zijn. Jaimie zegt hierover dat ze geen relatie hebben, maar een goede verstandhouding hebben in het belang van hun zoontje.

Waar verdiend Jaimie Vaes haar vermogen mee?

Jaimie Vaes is voor haar inkomen niet afhankelijk van de alimentatie van haar ex Jorrit Scholten. Ze heeft haar zaakjes prima voor elkaar. Jaimie is een echte duizendpoot met vele kwaliteiten.

Column in Grazia

Zo heeft Jaimie Vaes tegenwoordig een column in het tijdschrift Grazia. In deze column beschrijf ze hoe het leven van een alleenstaande moeder is. Ze woont samen met haar zoontje op Ibiza. Dat lijkt natuurlijk fantastisch en als je naar de plaatjes op Instagram kijkt dan kun je niet om de glitter en glam heen.

Jaimie staat er alleen voor

Maar het is vaak ook zwaar en eenzaam. Wonen op Ibiza vindt ze heerlijk, maar ze mist wel de ondersteuning van familie. Haar moeder woont in Den Haag en haar vader woont op Bali dus haar ouders kunnen niet helpen. En ze heeft ook geen contact met de ouders van Lil Kleine.

Jaimie Vaes heeft overigens wel een nanny in huis. Veel mensen vinden dus dat ze niet mag klagen. Dat houdt Jaimie overigens niet tegen om dat toch te doen. Ze zegt het emotioneel zwaar te hebben als het gaat om de opvoeding van haar kind. Dat maakt haar verdrietig.

Leerachterstand zoontje Jaimie Vaes

Jaimie legt overigens wel uit waarom ze het emotioneel zwaar heeft, ondanks dat ze hulp heeft van een nanny. Haar zoontje Lio heeft een achterstand als het gaat om praten. Op Ibiza is er geen school waar kinderen met een leerachterstand naartoe kunnen. Ze overweegt daarom voor haar zoontje weer terug te gaan naar Amsterdam. Jaimie heeft overigens co-ouderschap met Lil Kleine, maar tot op heden komt het vooral op haar aan.

Het is niet bekend wat Jaimie Vaes verdient met het schrijven van columns voor Grazia. Naar schatting is het een paar honderd euro. Het tijdschrift wordt 8 keer per jaar uitgebracht..

Jaimie: Life in the Vaes Lane

Jaimie Vaes heeft haar eigen reality-serie op Discovery Plus, Jaimie: Life in the Vaes Lane. Naar verluidt ontvangt ze hiermee 30.000 tot 60.000 euro per seizoen. Ze heeft ondertussen 3 seizoenen opgenomen en de opnames duren elke keer 6 maanden.

In de serie wordt het wervelende leven van Jaimie gevolgd. De eerste keer dat het programma werd uitgezonden was ze nog samen met Jorrit Scholten. Je zag haar toen druk bezig met de renovatie van hun huis en het plannen van hun huwelijk. In latere seizoenen zien we meer van Jaimie Vaes als ondernemer met haar eigen sieradenlijn. Bovendien zien we nu veel meer van haar leven als moeder in het zonnige Ibiza.

Jaimie in de Playboy

Vroeger was het vrij gebruikelijk dat er bekende Nederlanders op de cover van Playboy stonden, maar dat was al tien jaar niet meer gebeurt. De laatste BN’er die op de cover stond was Tatjana Simic in 2013. In de augustuseditie van Playboy in 2023 stond Jaimie Vaes op de cover. Volgens Vaes was het iets wat ze altijd al had willen doen. Het was voor haar dan ook een bijzondere aangelegenheid.

Er zijn maar liefst 16 pagina’s waarop Jaimie te zien is. Ze is zelf heel tevreden over het resultaat en vindt de foto’s heel kunstzinnig. De aanloop naar deze reportage is ook te zien in de reality serie van Jaimie Vaes. De grote vraag is wat Jaimie Vaes kreeg voor haar fotoreportage in Playboy. Naar verluidt kreeg ze hiervoor 20.000 euro.

Sieradenlijn Gould

Jaimie Vaes verdient ook geld met haar sieradenlijn Gould since 2021. De sieradenlijn bestaat uit gouden sieraden. Volgens de website zijn ze ontworpen om een zon doordrenkte dag nog meer te laten stralen. De sieraden staan voor empowerment en het uitten van je individuele stijl.

De sieradenlijn bestaat onder andere uit armbanden, enkelbandjes, kettingen en bellychains. Daarnaast kun je voor 59,95 euro een tas met kleurrijke kristallen op de kop tikken. Hoeveel Jaimie Vaes maandelijks verdient met deze sieradenlijn is niet bekend, maar we gokken dat het neerkomt op een paar honderd tot een paar duizend euro per maand.

Instagram van Jaimie Vaes

Een andere inkomstenbron van Jaimie Vaes is Instagram. Jaimie heeft op dit kanaal maar liefst 370.000 volgers. Dat is een aanzienlijk aantal en zal haar zeker 5000 euro per maand opleveren. Op Instagram deelt Jaimie Vaes veelal mooie foto’s van zichzelf. Het gaat hierbij zowel om fotoshoots als persoonlijke kiekjes samen met vriendinnen of haar zoontje Lio.

De manier waarop ze op dit kanaal geld verdiend is door sponsordeals en colabs met merken. Als Jaimie een beautyroutine laat zien op Instagram dan zijn de producten hoogstwaarschijnlijk gesponsord.

Wat opvalt is dat veel van haar volgers commentaar hebben op hoe dun Jaimie Vaes is. Veel mensen speculeren over een eetstoornis, maar als we de rest van de instagramfoto’s bekijken zien we regelmatig eten voorbij komen. Van oesters tot heerlijke mediterraanse gerechten.

Wat is het vermogen van Jaimie Vaes?

We weten nu wat Jaimie Vaes doet om haar inkomen te verdienen, maar wat is het vermogen van Jaimie Vaes. Laten we eens een rekensom maken. Voor haar column in Grazia verdient Jaimie Vaes per jaar zeker 2500 euro. Haar inkomen op Instagram ligt op 60.000 euro per jaar.

Met haar sieradenlijn verdient Jaimie Vaes ook zeker 2500 euro per jaar. Daar komt nog zeker 30.000 euro bij voor haar realityserie. We schatten haar jaarinkomen dan ook zeker op 95.000 euro per jaar en dan zitten we waarschijnlijk aan de lage kant. Het totaal vermogen van Jaimie Vaes wordt geschat op 2,5 miljoen euro.

Veelgestelde vragen over Jaimie Vaes

