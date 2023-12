Jaimie Vaes terug naar Lil Kleine: ‘een frisse start’

Warmer dan dit wordt de kerstgedachte niet: Jaimie Vaes is mogelijk herenigt met Lil Losse Handjes. Het lijkt erop dat het een stuk beter gaat tussen de twee. Zo goed, dat er zelfs geruchten gaan dat het ex-koppel weer bij elkaar is. Jaimie laat zich erover uit bij RTL Boulevard.

De break-up tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine was een groot mediacircus. Begin vorig jaar gingen de twee uit elkaar nadat er een lugubere video was gelekt. Daarin was te zien hoe Kleine het hoofd van zijn, toen nog verloofde, tussen een autoportier probeerde te klemmen.

Giftige relatie

Later bleek deze video door Jaimie zelf doorgespeeld te zijn naar het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer. Ze zag dit als de enige mogelijkheid om vrij te breken uit een ongezonde, giftige relatie. Sindsdien woont Jaimie op Ibiza met hun zoontje Lio en is Jorik opzoek naar een nieuw adres in Amsterdam, gezien zijn woning die te koop staat. Maar hier komt nu…