Jaimie Vaes samen met Lil Kleine in Dubai: ‘Raakt gewend aan de tikken’

Eerder werden Jaimie Vaes en Lil Kleine samen gespot in Amsterdam. Meerdere bronnen bevestigden dat ze zelfs stonden te muilen midden op straat. Nu is het (ex?)koppel plotseling in Dubai met hun zoontje Lío. Betekent dit dat het gezin officieel herenigd is? “Je raakt gewend aan een paar tikken.”

Bonje op Ibiza

In de tijd dat Lil Kleine en Jaimie Vaes nog ‘officieel’ samen waren, hebben er meerdere geweldsincidenten plaats gevonden. Zo heeft Vaes ooit de politie moeten bellen in Ibiza. De beelden van haar bebloede gezichtwaren al gelekt, maar vooralsnog hielden ze beiden de schone schijn op in de media. “We hebben de ergste horrorverhalen en leugens verspreid zien worden”, zei Jaimie destijds in een video. Ze wilde zelfs nog benadrukken dat er absoluut geen sprake van fysiek geweld is geweest op die dewuste avond.

‘Geslagen en geduwd’

Later, toen het pas echt uit de hand was gelopen en de twee uit elkaar waren,…