Jahanbakhsh meldt zich met blessure vervroegd in Rotterdam – Voetbal International

Feyenoord zal de fysieke situatie van Alireza Jahanbakhsh goed in de gaten houden de komende dagen. De international van Iran liep in deze interlandperiode een blessure op en de aanvaller keert vervroegd terug in Rotterdam.

Iran boekte donderdag een belangrijke overwinning op Hongkong in de WK-kwalificatieperiode, maar zag Jahanbakhsh een kwartier voor tijd uitvallen. De flankspeler van Feyenoord verscheen na de wedstrijd in de persruimte en sprak daarbij over de belangrijke overwinning en wat de invloed kan zijn op de jeugdige voetballers van Iran, maar deelde toen ook al zijn zorgen over de blessure die hij opliep.