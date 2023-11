Jade Anna showt haar balgevoel en lijkt relatie Kenneth Taylor te bevestigen

Jade Anna laat haar balgevoel goed zien met nieuwe foto’s. Zou dit de bevestiging zijn dat ze een relatie heeft met Kenneth Taylor?

De knappe Jade Anna van Vliet is één van de grootste influencers in Nederland op dit moment. De blondine heeft maar liefst over de miljoen volgers, dus ze is geen kleine speler meer.

Jade Anna heeft het erg leuk met Ajax speler

Wel is Jade Anna nog ontzettend jong. Je zou wellicht het niet zeggen, maar Jade Anna is nog maar negentien jaar oud. Dat was misschien ook één van de redenen van de break-up met haar ex Gio Latooy. Zo is Gio ook een hele bekende YouTuber die aan geld niets tekort komt. Tijdens de relatie van Jade en Gio werd Jade Anna vaak uitgemaakt voor iemand die alleen maar met hem samen was voor het geld. Toch is dat merkwaardig, want Jade Anna verdient genoeg met haar eigen zaken. De break-up van de twee was erg veel in het nieuws, al lijkt Gio weer door te zijn gegaan. Zo heeft hij een nieuwe vriendin en laat hij deze nieuwe…