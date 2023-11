Jade Anna mist haar nieuwe vriend Kenneth Taylor nu al

Jade Anna staat de laatste tijd vooral bekend om haar tumultueuze liefdesleven. Ze is duidelijk klaar om haar volgende hoofdstuk met voetballer Kenneth Taylor te beginnen!

Fans van Jade Anna houden haar liefdesleven de laatste tijd scherp in de gaten. Logisch ook, want daar zijn flinke ontwikkelingen! Zo is het nog maar kort geleden dat de influencer haar definitieve breuk met knipperlichtvriendje Gio Latooy bekend maakte. Toch lijkt Jade Anna zéker niet stilgezeten te hebben. En deze Instagramkiekjes lijken dat te bevestigen!

Jade Anna gekoppeld aan Ajax-middenvelder Kenneth Taylor

Roddelkoningin Yvonne Coldewijer onthulde laatst dat Jade Anna en voetballer Kenneth Taylor een stelletje zijn. “Het gaat al een tijdje rond, maar ik heb het nu door een inside spion persoonlijk bevestigd gekregen: Jade Anna is aan het daten met voetballer Kenneth Taylor”, meldt Yvonne. En als we deze post van Jade Anna zelf mogen geloven zijn de twee al heel im! Zo lijkt de beeldige blondine…