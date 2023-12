Jade Anna laat volgers likkebaarden met hoog opwaaiend jurkje

Jade Anna heeft een nieuwe jurk gekocht en die ziet er toch een partij mooi uit! Je moet dit pakje simpelweg gezien hebben.

Een glitterjurk voor Jade Anna

De blonde influencer heeft een nieuwe jurk voor zichzelf gekocht en die ziet er natuurlijk wel heel erg bijzonder uit. Ze draagt namelijk een jurk die helemaal van top tot teen vol zit met glitters. Een glitterjurk wordt vaak als mooi beschouwd vanwege de feestelijke uitstraling die het met zich meebrengt. In het geval van Jade Anna klopt dat ook wel, maar natuurlijk vinden haar fans de blondine nog veel leuker dan de jurk die ze aan heeft. De sprankelende details van de jurk voegen een opvallend en vreugdevol tintje toe aan de look van Jade Anna. De blondine weet bijzonder goed zichzelf op te laten vallen met deze outfit. De foto’s van Jade Anna in haar glitterjurk kan je bekijken op haar Instagram.

Wat is er zo leuk aan de jurk van Jade Anna?

