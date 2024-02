Jade Anna keihard aan de kant geschoven door Ajax-speler Kenneth Taylor

Jade Anna en Ajax-bink Kenneth Taylor werden de afgelopen tijd nauw in het vizier gehouden door paparazzi, fans, volgers en de tientallen sapkanalen die ons vaderland telt. Nu is het ze opgevallen dat het plots verdacht stil is tussen de twee. Is deze romance alweer bekoeld?

Treurspel

De notoire breuk tussen fopvlogger Gio en Jade Anne werd optimaal uitgemolken op zijn YouTube-kanaal, met liters zoute tranen en verwrongen gezichten. Nadat Gio zijn zakken vulde met de views van dit treurspel, zijn beiden op turbotempo opzoek gegaan naar een vervangende liefdespartner om hun pijn te verbloemen en de leegte te vullen. Met succes: Gio is nu (schijn)gelukkig met influencer Lyn Hermanussen en Jade Anne viel in de prijzen met een balletjestrapper van Ajax.

Jade heeft burn-out

Jade en voetballer Kenneth probeerden in eerste instantie hun prille relatie stil te houden, maar al gauw kon de meid het niet meer houden en…