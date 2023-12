Jade Anna deelt eindelijk eerste geheimzinnige foto met Ajax-speler Kenneth Taylor

Jade Anna plaagt haar fans met kiekjes van haar nieuwe beau Kenneth Taylor.

Fans van Jade Anna zijn door het dolle. En om goede reden! Na wekenlang wachten hebben we dan eindelijk meer details over het liefdesleven van Jada Anna! Waar we het voorheen met geruchten via-via moesten doen krijgen we deze keer regelrecht van de influencer een kijkje achter de schermen. Al weet ze fans wel heel erg te plagen met dit onverwachte plaatje!

Jade Anna deelt verrassend plaatje met Ajax-speler Kenneth Taylor

Wij zijn er onderhand al aan gewend geraak dat Jade Anna geen geheimen voor haar volgers heeft. De beeldige blondine onthult zó veel, je kan je bijna niet meer bedenken dat ze iets stil houdt! Toch was ze de afgelopen tijd behoorlijk geheimzinnig over haar liefdesleven. En dat is fans zeker niet onopgemerkt gebleven! Zo werden we helemaal gillend gek gemaakt met de ene na de andere paparazzi foto… Om het over de geruchten nog maar niet te hebben! Gelukkig kunnen fans nu eindelijk…