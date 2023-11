Jada Borsato kondigt groot nieuws aan. Ze doet dat tijdens een interview met RTL Boulevard. Jada is er zelf heel enthousiast over.

Jada Borsato heeft een geweldige nieuwe acteerklus weten te bemachtigen. Ze zal te zien zijn in de informatieve musical Impact, waarin ze de rol van mode-ontwerpster Jip zal vertolken.

RTL Boulevard had de kans om met Jada te praten over haar nieuwe rol en ze deelde graag meer details over de musical.

Jada is ontzettend enthousiast over haar nieuwe klus en vertelt met veel enthousiasme over de inhoud van de musical.

Impact is een productie van Stichting Springplankproducties en behandelt belangrijke thema’s zoals de mentale gezondheid van jongeren en de invloed van sociale media daarop.

Het centrale vraagstuk in de voorstelling luidt: “Wat zijn de gevaren van sociale media?”

(Lees verder onder de foto)

Niet alleen haar acteerwerk komt ter sprake tijdens het interview, ook haar muziekcarrière wordt belicht.

Jada onthult dat ze de afgelopen…